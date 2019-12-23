Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Президенты Турции и США, Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп, в ходе телефонных переговоров обсудили отношения двух стран и ряд региональных проблем. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

Также турецкий президент в разговоре с Трампом выразил обеспокоенность в связи с нападением на сотрудников американских служб безопасности в Ираке. Он признался, что рад окончанию акций против Посольства США. Кроме того, лидеры двух стран "подчеркнули необходимость решения региональных проблем путём дипломатии" и договорились и дальше укреплять отношения Анкары и Вашингтона.