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#турция#дональдтрамп#реджепэрдоган

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Также лидеры двух стран договорились и дальше укреплять отношения Анкары и Вашингтона.

вчера в 17:52
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Фото © T.C. Cumhurbaşkanlığı

Президенты Турции и США, Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп, в ходе телефонных переговоров обсудили отношения двух стран и ряд региональных проблем. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

В ходе переговоров президентов обсуждались региональные вопросы, прежде всего последние события в Ливии и Сирии, — уточнили в пресс-службе Эрдогана.

Также турецкий президент в разговоре с Трампом выразил обеспокоенность в связи с нападением на сотрудников американских служб безопасности в Ираке. Он признался, что рад окончанию акций против Посольства США. Кроме того, лидеры двух стран "подчеркнули необходимость решения региональных проблем путём дипломатии" и договорились и дальше укреплять отношения Анкары и Вашингтона.

Алёна Темирчиева

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