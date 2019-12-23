Эксперты составили список самых безопасных авиакомпаний

Список самых безопасных авиакомпаний в мире возглавила австралийская Qantas. Об этом говорится в сообщении портала AirlineRatings.com.

Составляя данный рейтинг, эксперты учитывали большой спектр факторов, в том числе данные об авариях и серьёзных инцидентах, связанных с авиакомпанией, срок эксплуатации самолётов, рентабельность и многое другое.

Выбирая Qantas как самую безопасную в мире авиакомпанию, специалисты отметили, что она, как старейшая в мире постоянно действующая авиакомпания, за свою 99-летнюю историю поставила поистине удивительные рекорды в области эксплуатации и безопасности. Так, Qantas — лидер в разработке аэронавигационной системы, системы автоматической посадки с использованием спутниковых навигационных систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) и регистратора, предназначенного для наблюдения за работой самолёта и экипажа.

Также Qantas является ведущей авиакомпанией, которая в реальном времени отслеживает работу двигателей самолётов своего парка с помощью спутниковой связи. Это позволяет авиакомпании обнаруживать неполадки до того, как они приведут к серьёзным проблемам с воздушным судном.

Отметим, что помимо Qantas в пятёрку самых безопасных авиаперевозчиков вошли новозеландская компания Air New Zealand, тайваньская EVA Air, Qatar Airways и Singapore Airlines.

Также в двадцатку попали такие авиакомпании, как Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.

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