В "Нафтогазе" ответили на критику Порошенко из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал подписанный Москвой и Киевом газовый контракт и назвал лицемерием критику со стороны бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко. Запись об этом он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Витренко, критика должна быть объективной, а в таком случае подвергать критике следует и тех, кто допустил строительство "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" и не сделал Украину независимой от импорта газа.

Он посоветовал недовольным обратить свою критику в адрес тех, кто не смог сделать Украину независимой от импорта газа, кто вовремя не ввёл европейские правила в энергетическую сферу, кто "не обеспечил современный уровень управления".

При этом Витренко добавил, что считает критику от стороны оппозиционеров "нормальной", однако своё недовольство им стоит выражать только в том случае, если они разбираются в предмете разговора.

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января 2020 года.

При этом позднее, 31 декабря, партия Порошенко "Европейская солидарность" потребовала ввести запрет на прямые поставки российского газа. А ранее во фракции и вовсе увидели в газовом контракте угрозу нацбезопасности.