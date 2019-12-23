Бывшую жену Рыжего из "Иванушек" поздравляют с беременностью

Андрей Григорьев-Апполонов, участник группы "Иванушки International". Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Бывшая супруга солиста группы "Иванушки" Марина Зубкова, в девичестве Банкова, опубликовала в сториз Instagram любопытную фотографию. На неё обратил внимание портал Dni.ru.
На снимке актриса предстала с большим животом, характерным для последних сроков беременности, и с новым мужем — баскетболистом Андреем Зубковым. Подписчики желают будущей матери лёгких родов и поздравляют со скорым счастьем.
Напомним, Марина Зубкова, в прошлом Григорьева-Апполонова, не так давно вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Влюблённых уже видели вместе раньше — на хоккейном матче весной этого года, который они посетили вместе с сыновьями Марии. После этого солист "Иванушек" в своём инстаграме признался, что в его семье действительно есть некоторые проблемы, и заявил, что они хотят пожить отдельно.