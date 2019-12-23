Бывшую жену Рыжего из "Иванушек" поздравляют с беременностью

Напомним, Марина Зубкова, в прошлом Григорьева-Апполонова, не так давно вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Влюблённых уже видели вместе раньше — на хоккейном матче весной этого года, который они посетили вместе с сыновьями Марии. После этого солист "Иванушек" в своём инстаграме признался, что в его семье действительно есть некоторые проблемы, и заявил, что они хотят пожить отдельно.