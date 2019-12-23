В новом правительстве Австрии допустили смягчение санкций против России

Новое коалиционное правительство во главе с Себастьяном Курцем, лидером левоцентристской партии "Зелёные", не исключает возможности смягчения санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предоставленные австрийской стороной материалы рабочей программы "Ответственность за Австрию".

— При прогрессе в реализации минских соглашений необходимо обдумать постепенную отмену санкций [касательно России], — указано в рабочей программе.

Во внешней политике новое правительство будет выступать за развитие российско-австрийского форума "Сочинский диалог". Как отмечается в документе, укрепление двусторонних отношений и общественного диалога между Австрией и Россией" станет одной из основных задач в работе кабинета министров.

Программа разрабатывалась совместно с Австрийской народной партией и левоцентристской партией "Зелёные" на 2020–2024 годы. 3–4 января съезд министров должен одобрить сотрудничество с АНП, а уже 7 января ожидается, что новое правительство, в состав которого впервые в истории войдут "Зелёные", будет приведено к присяге.

Напоминаем, что 15 мая 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин и его австрийский коллега Александр Ван дер Беллен встретились на учредительном заседании форума "Сочинский диалог". Лидеры обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные международные и региональные проблемы. В сентябре прошлого года консервативная партия Курца победила на выборах в парламент.