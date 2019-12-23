Развалился и сгорел. Появились фото с места крушения Ан-12 в Судане

По разным данным, при крушении военно-транспортного самолёта в Судане погибло от 11 до 15 человек, в том числе гражданские. В Сети появились снимки, предположительно, с места падения борта. На них видно, что самолёт развалился на части и загорелся. На месте ЧП работают экстренные службы.

Фото: twitter/salma1siddig

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", среди погибших трое судей, представитель Всемирной продовольственной программы и несколько местных чиновников.

Фото: twitter/salma1siddig

На этом самолёте также должны были лететь генеральный прокурор и министр юстиции, но из-за изменившихся обстоятельств они не смогли попасть на борт. Все оказавшиеся в самолёте погибли.

Ан-12 разбился сразу после вылета из аэропорта Эль-Генейны. Туда он доставил медикаменты и лекарства и теперь направлялся в Хартум.