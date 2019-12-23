Определился соперник России в полуфинале молодёжного ЧМ по хоккею

Сборная России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграет со Швецией. Команда этой страны обыграла сборную Чехии со счётом 5:0 в четвертьфинале в чешской Остраве.

У шведов две шайбы забил Нильс Хёгландер (14-я и 21-я минуты), по одной Хуго Густафссон (16), Виктор Содерстрём (45) и Давид Густафссон (51).

Сборная России теперь встретится со шведской в полуфинале 4 января, игра начнётся в 17:00 по московскому времени. В другом полуфинале будут биться Канада и Финляндия — в этот же день, но на четыре часа позже. Финал назначен на 5 января, как и матч за третье место.

Напомним о недавнем инциденте на этом чемпионате, когда капитан сборной Канады не снял шлем во время звучания российского гимна, и затем ему пришлось извиняться.