В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами

Пять разных нидерландских фирм в Роттердаме, Амстердаме и Утрехте получили посылки с бомбами за минувшую неделю, пострадавших нет. Об этом сообщает издание NL Times со ссылкой на нидерландскую полицию.

— Три бандероли со взрывчатым веществом не сдетонировали и не причинили никакого ущерба, но взрыв мог нанести серьёзные травмы, — говорится в сообщении полиции.

Посылки со взрывчаткой неизвестные злоумышленники отправили в отель и на автозаправочную станцию в Амстердаме, в автосалон и на заправку в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте. Полицию вызвали, когда 1 января в здании дилера Mercedes-Benz был обнаружен пакет с неизвестным содержимым.

Все подозрительные письма были объёмными, с логотипом CIB, организации по взысканию долгов, и с роттердамским адресом этой организации. Кроме того, в четверг в штаб-квартире CIB в Роттердаме полиция обнаружила шестую "почтовую бомбу". Правоохранители пока не объявили о задержании подозреваемых.

Напоминаем, что 21 декабря в Берлине, на площади Брайтшайдплац, полиция обнаружила предмет, который, предположительно, мог быть взрывчаткой, и задержала двух подозреваемых. В 2016 году на этой же площади грузовик протаранил прилавки и наехал на людей. Тогда 12 человек погибли, 48 получили травмы. Полиция Германии признала произошедшее терактом.