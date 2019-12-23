Жертвами крушения Ан-12 в Судане стали 18 человек

Число погибших могло быть больше. Генеральный прокурор и министр юстиции покинули борт в последние минуты перед вылетом.

По последним официальным данным, число жертв крушения военно-транспортного самолёта Ан-12 в Судане составляет 18 человек. Погибли все, кто был на борту. Об этом сообщает информационное агентство SUNA.

Как рассказал представитель армии, кроме семи членов экипажа на борту находились восемь гражданских лиц, в том числе четверо детей. Трое взрослых были судьями.

Жертвами крушения едва не стали министр юстиции и генеральный прокурор страны. Они покинули самолёт за несколько минут до вылета из-за рабочей необходимости.

Напомним, Ан-12 армии Судана разбился сразу после вылета из аэропорта Эль-Генейны. Причины трагедии выясняются.