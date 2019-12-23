Соперник Фёдора Емельяненко насорил деньгами в ночном клубе

Экс-чемпион UFC Куинтон Джексон отдыхал в ночном клубе после поражения в бое с Фёдором Емельяненко и под музыку раскидывал в разные стороны купюры, похожие на американские доллары. Видео с тусовки он опубликовал в "Инстаграме".

В подписи спортсмен пояснил, что отмечает год предвидения по японскому календарю. Он пожелал всем своим подписчикам и случайным зрителям счастливого Нового года.

Поединок между бойцами смешанного стиля Фёдором Емельяненко и Джексоном Куинтоном состоялся 29 декабря 2019 года и завершился победой российского бойца.