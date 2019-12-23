Астролог дала советы, где лучше путешествовать разным знакам зодиака

Астролог и писательница Каролина Фолкнер поделилась своими соображениями о том, какие страны подходят каждому знаку зодиака и где оптимальнее всего растить в себе духовную силу. Об этом пишет Evening Standard.

– Чтобы понять, как работает астрология, следует обратиться к заполнению собственной натальной карты, рассчитанной на точном времени вашего рождения. Каролина Фолкнер Астролог, автор многочисленных книг

Овнам она посоветовала выбирать между островом Пасхи, "древними пирамидами" в Боснии, горой Кайлас (Китай), а также Стоунхенджем и городом Бат, которые находятся в Великобритании.

Куба, Галапагосские острова, Ботсвана, залив Барафандл в Уэльсе, заповедник Котсволдс (Великобритания) или горы Сперринс в Северной Ирландии — оптимальный выбор для Тельцов.

Близнецам Фолкнер рекомендует найти внутреннюю истину и вдохновение, а также подобрать путешествия, которые будут стимулировать не только физически, но и умственно. Этому знаку зодиака предпочтительно искать себя на курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, в ЮАР, на Аляске, в Брайтоне или Корнуолле (Великобритания), а также в Дублине (Ирландия).

— После двухлетних перемен, которые наложили на Раков некоторые ограничения, 2020 год — это только лишь начало светлой и широкой дороги к эмоциональной свободе. Любая цель, которая исцелит сердце и вдохновит душу, достойна быть в вашем списке путешествий, — делится Фолкнер и советует Ракам отправиться в Грузию, долину Урубамба в Перу, на острова Барбадос, а также в английские города Фрум и Йорк.

Львам следует оберегать себя от скорого эмоционального выгорания, и, чтобы избежать этого, Фолкнер советует поставить на первое место "творческие исследования и открытия". Нью-Йорк (США), Париж (Франция), Копенгаген (Дания), Лондон (Великобритания), полуостров Гоуэр (Уэльс), остров Скай в Шотландии помогут людям этого знака.

— Девы почувствуют влияние мечтательного Нептуна в Рыбах, что откроет им огромный новый мир, который отрицает логику. Любая страна или город, которые позволят им вступить в новый год с чистыми помыслами, узнать больше об искусствах, духовности или богатой культуре, вдохновят их в 2020 году, — пояснила астролог, подразумевая Лос-Анджелес (США), Тулум (Мексика), остров Ронг (Камбоджа), Хайленд (Шотландия), Корнуолл и Сомерсет (Великобритания).

Весов в 2020 году ждёт крутой эмоциональный подъём в партнёрских отношениях, и, чтобы укрепить их, можно съездить на отдых на Мальдивы, в Рио-де-Жанейро (Бразилия), в Австралию, а также в Стратфорд-на-Эйвоне или Оксфорд.

Скорпионам Фолкнер пророчит изменения в личности, характере и карьере. Духовного пробуждения, считает астролог, им удастся достичь в пустынном городе Седоне (Аризона, США), Египте, Стамбуле (Турция) или на острове Малл в Шотландии.

— Стрельцам следует закладывать первые кирпичики уверенного будущего на тех достижениях, которые были в 2019 году. Чтобы по-новому взглянуть на мир, вам следует посетить места, которые помогут собрать энергию и достичь общей ясности сознания, — объясняет Фолкнер, имя в виду такие места, как Гавайи (США), Бали (Индонезия), Тоскану (Италия), Инвернесс (Шотландия), Девон или национальный парк Лейкс (Великобритания).

Козерогам после последних тяжёлых месяцев пора восстановить уровень серотонина и витамина D, а также найти себя в радости и счастье. Фолкнер считает, что для этого идеально подходят Токио (Япония), Индия, солнечные Багамские острова, графство Камбрия в Великобритании и национальный парк Килларни в Ирландии.

Водолеи упорно работали несколько лет подряд, и теперь их душа и тело будут рады любому отдыху или смене обстановки. Музыкальные фестивали Tomorrowland (Бельгия) или Гластонбери (Великобритания) — то, что нужно для хорошего настроения. Те, кто не очень любит музыку и большое количество людей, могут отправиться на несколько дней в Лапландию (Финляндия) или прогуляться по холмам в Лангхольме (Шотландия).

Рыбам в новом году астролог советует очиститься от негатива, для чего прекрасно подходит близость к природе.

Ранее астрологи уже советовали россиянам, как правильно подбирать подарки для представителей разных знаков Зодиака. Эти рекомендации пригодятся не только на Новый год, но для других многочисленных поводов в течение 2020 года.