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#ирак#сша

Окрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами

Ранее протестующие пытались взять штурмом американское пмосольство в Багдаде, чтобы отомстить за удары по членам одной из группировок.

вчера в 23:06

В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". Отмечается, что были слышны звуки сирены.

По данным телеканала "Аль-Арабия", воздушную гавань после этого закрыли.

Ситуация в Багдаде в последнее время напряжённая. Там протестующие два дня назад попытались штурмовать Посольство США. Это случилось после похорон тех, кто погиб при ударах американских беспилотников по членам группировки "Катаиб Хезболлах". Охрану посольства пришлось усиливать, а ей применять слезоточивый газ для разгона протестующих.

В США поводом для удара по позициям "Катаиб Хезболлах" назвали атаки этой группировки на объекты Штатов в Сирии и Ираке. Во время одной из них якобы погиб американский военнослужащий.

Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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