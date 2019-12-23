Житель Омска подорвался на мощной петарде — видео

В Омске мужчина едва не лишился жизни из-за взрыва мощной петарды у него в руках. Видео с моментом происшествия публикует портал "Город55".

Камера сняла, как несколько мужчин стоят у многоэтажного дома. Затем один отбегает от них на которое расстояние и останавливается. Он некоторое время совершает какие-то манипуляции руками, возможно, поджигая петарду, а затем она взрывается прямо у него в руках.

При взрыве мужчина падает на спину и остаётся лежать. К нему подбегает один из приятелей. По словам автора этого видео, всё обошлось благополучно. Мужчина ушёл с места ЧП самостоятельно, скорую компания не вызывала.

А вот в Подмосковье мужчина ранее погиб при взрыве петарды.