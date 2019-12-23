В Татарстане воспитатель швырнула ребёнка под стол

Видео © ВКонтакте/Регион-116 | Казань

В детском саду № 8 города Арска воспитательница накричала на ребёнка, после чего выдернула его из круга танцующих ребят и толкнула. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе в соцсети "ВКонтакте" "Регион-116 | Казань".

На кадрах видно, как во время детского утренника одна из женщин отвешивает отвлёкшемуся мальчику оплеуху и грубо усаживает его за столик.

В администрации района сообщили, что воспитательницу группы уже уволили, а с музыкальным работником договор расторгнут досрочно. На время разбирательств заведующую отстранили от дел. В прокуратуре республики сообщили, что ведомство уже проводит проверку по факту инцидента.

— Воспитательницу уволили, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

А ранее в Сети появилось видео с издевательствами над детьми в красноярском санатории. Там тоже сейчас идут разбирательства.