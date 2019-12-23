Учёные обнаружили, что российские женщины извиняются чаще мужчин

Уральские психологи выяснили, что женщины извиняются в четыре раза чаще мужчин. К такому выводу пришли в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Как рассказывают "Известия", изначально их целью было составление психологического портрета человека по его интернет-переписке.

Учёные использовали широко известные международные вопросники Big Five Inventory и тест самооценки Розенберга. Отдельные реплики респондентов вручную вставлялись в ячейки специально разработанного классификатора. В результате выяснилось, что 8% женщин используют жанр "извинение", в то время как среди мужчин таких всего 2%.

— Мне здесь видится вполне чётко представленное в языковых практиках отражение неравных позиций мужчин и женщин в системе отношений социальных групп, — объясняет результаты заведующий кафедрой социальной психологии Южного федерального университета Дмитрий Воронцов.

Отмечается, что любой человек, находящийся на ступеньку ниже другого в социальном смысле, оказывается в положении вынужденного заискивания и поиска оправдания такого положения вещей.

— Обнаруженный в работе факт наводит на мысли о том, что декларация о существовании в нашем обществе гендерного равенства эмпирически не подтверждается выраженными стилевыми предпочтениями речи мужчин и женщин, — полагает эксперт.

Согласно полученным данным, у людей, склонных чаще просить прощения, более низкая самооценка. В дальнейшем учёные планируют взять профили и тексты переписок людей из разных регионов страны, разбив их по полу и возрасту.

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