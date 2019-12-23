Белорусская журналистка вышла в эфир, едва стоя на ногах

Прямой эфир телеканала СТВ 1. Видео © СТВ 1

Журналистка белорусского телеканала СТВ 1 Елена Козлова сама того не желая, стала звездой соцсетей. Повод для это грустный — первого января она вышла в эфир, едва стоя на ногах. В Сети её тут же признали пьяной, однако всё оказалось иначе. Девушка вела репортаж о забеге трезвости в предобморочном состоянии. Об этом сообщила её коллега Вероника Гришкова в "Фейсбуке".

Она пояснила, что Козлова вышла в прямой эфир первый раз в жизни и у неё "подскочило давление". От волнения девушка сразу после эфира потеряла сознание.

— Многие видели ролик, который гуляет в Сети под некорректными заголовками. Человек на видео в предобморочном состоянии. После того как её вывели из эфира, моя коллега потеряла сознание, — заявила Гришкова на своей странице.

"Наша Ніва" обратилась тогда за комментарием к самой Козловой, но вопрос она перенаправила к заместителю генерального директора СТВ Кириллу Казакову. Он так же опроверг слухи о том, что его подопечная вышла в эфир в состоянии алкогольного опьянения, и подтвердил, что девушка "сильно волновалась". Ещё он напомнил, что "употреблять алкоголь во время работы запрещено".

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