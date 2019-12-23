Кадры из космоса показали масштабность пожаров в Австралии

Неконтролируемые лесные пожары в Австралии настолько масштабны, что на снимках со спутника видны как сами пожары, так и дымовой шлейф, застилающий территорию Новой Зеландии. На снимки, сделанные накануне метеорологическим спутником Японии Himawari-8, обратило внимание издание Business Insider.

Спутник Himawari-8 был запущен в 2014 году и на данный момент находится на орбите в районе Австралии. Фотографии, которые он делает каждые десять минут, можно посмотреть на официальном сайте.

На данный момент облако гари и дыма сместилось за пределы Новой Зеландии, но размеры всё равно поражают. Оно могло бы накрыть собой почти половину Европы, отмечает Business Insider.

Лесные пожары, которые полыхают в Австралии с сентября, унесли жизни уже 17 человек, охватив территорию в 5,1 миллиона гектаров. Государственные и федеральные власти пытаются сдержать распространение огня, в том числе при помощи пожарных из других стран, включая США. Всё это усугубляется постоянной жарой, засухой и сильными ветрами. На эвакуацию жителей города Маллакута, запертых в огненной ловушке, был брошен военный флот.