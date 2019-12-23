Больной раком известный онколог навсегда попрощался со своими читателями

Больной раком желудка онколог Андрей Павленко, который вёл проект о лечении этого заболевания, попрощался со своими читателями. Он написал на своей странице в "Фейсбуке", что его "жизненный путь завершается", и попросил поддерживать его семью.

— Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло, — обратился онколог к людям, которые также больны раком.

Андрей Павленко — один из самых известных оперирующих хирургов-онкологов страны, отец троих детей, основатель фонда развития онкологической помощи Cancer Fund и соучредитель проекта по информационной поддержке онкопациентов в России "Жизнь человека". О своей болезни, раке желудка в терминальной стадии, он узнал весной 2018 года и начал рассказывать о проблемах онкобольных в спецпроекте издания "Такие дела".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выстраивание передовой, ориентированной на интересы пациента системы онкологической помощи — ключевое направление в развитии российского здравоохранения.