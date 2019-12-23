За утро у Камчатки произошло три землетрясения

Три землетрясения были зафиксированы сегодня утром у берегов Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Первым в 10:16 по местному времени (1:16 мск) стало землетрясение магнитудой 3,8, которое произошло в Тихом океане в 198 километрах от пгт Никольское.

Затем произошло землетрясение магнитудой 4,5. Оно было зафиксировано в 11:11 по местному времени (2:11 мск) в Охотском море. Эпицентр находился в 79 километрах западнее административного центра Корякского округа — пгт Палана.

А через три часа подземное землетрясение магнитудой 4,0 произошло примерно в 1200 километрах от Северо-Курильска.

По данным регионального управления МЧС, угроза цунами ни в одном из случаев не объявлялась.

А в Иране ранее землетрясение произошло недалеко от ядерной станции.