В "Транснефти" объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

"Транснефть" не получила заявок от отечественных нефтедобывающих компаний на поставки сырья в Белоруссию с начала 2020 года. Об этом рассказал представитель компании Игорь Дёмин, комментируя заявление "Белнефтехима" о прекращении поставок сырья в республику.

При этом он заверил, что транзит нефти осуществляется в полном объёме.

— "Транснефть" осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ, — приводит его слова ТАСС.

Представители концерна "Белнефтехим" ранее сообщили, что Россия приостановила поставки нефти в республику. Два нефтеперерабатывающих завода продолжают работать, однако загрузку уменьшили до минимального уровня.

ТАСС рассказали, что Минск обсуждает контракты на поставку сырья в январе, при этом специалисты изучают варианты получения топлива из альтернативных источников.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил задействовать альтернативные источники поставок нефти.