Семья из четырёх человек погибла при пожаре в Подмосковье

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в подмосковном СНТ "Борисовка". Как стало известно Лайфу, среди жертв — мужчина и женщина 26 и 25 лет и дети в возрасте трёх лет и девяти месяцев.

По данным ГУ МЧС, пожар начался рано утром 3 января, в 11:26 возгорание ликвидировали, при разборе завалов нашли тела четырёх человек. Площадь пожара составила 110 кв. метров.

Потушить огонь пытался сосед семьи, но на окнах были решётки, он поранил руки, его доставили в больницу.