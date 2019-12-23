У 18-летнего москвича прямо на дороге отобрали элитный Rolls-Royce

Неизвестный отобрал Rolls-Royce у 18-летнего москвича. Инцидент произошёл в первый день нового года на Ярославском шоссе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по столице.

18-летний менеджер коммерческой фирмы рассказал прибывшим на место полицейским, что неизвестный в ходе конфликта отобрал его Rolls-Royce Ghost и на нём скрылся.

Спустя час молодой человек отказался от заявления, а ещё спустя три часа снова обратился в полицию. Сейчас в ГУ МВД РФ по Москве проводится проверка, сумма ущерба устанавливается.