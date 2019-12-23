Умер 30-летний вдовец дочери Уитни Хьюстон. Фанаты подозревают, что это злой рок

В США найден мёртвым Ник Гордон, которого с 12 лет воспитывала певица Уитни Хьюстон. Ник также был мужем её дочери Кристины Браун.

Как уточняет Associated Press, смерть Гордона подтвердил его адвокат, однако он не назвал причину и не уточнил, где нашли тело 30-летнего мужчины. По данным портала popculture, 1 января Гордона доставили в больницу с передозировкой наркотиков, однако спасти его не удалось.

Ник с 12 лет рос вместе с дочерью Уитни Хьюстон Кристиной. Позже молодые люди поженились.

Фанаты подозревают, что над семьёй звезды навис злой рок. Так, сама Уитни умерла в 2012 году в возрасте 48 лет. Причиной смерти стало случайное утопление в ванной гостиничного номера. В 2015 году в 22 года умерла дочь певицы Кристина Браун. Причиной стала передозировка запрещённых веществ. Родственники Кристины считают, что в её гибели виноват Гордон.