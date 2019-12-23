Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года. За неделю знаменитость успела прийти в себя и посетить ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской "Золушка". Об этом Кудрявцева рассказала в своём аккаунте в "Инстаграме".

Около недели телеведущая провела в клинике и выписалась оттуда в конце декабря. По всей видимости, врачи запретили ей какое-то время выходить из дома и прописали постельный режим. Однако, как только появилась возможность, Кудрявцева вернулась к светской жизни. На этот раз вместе с годовалой дочерью Марией.

В комментариях поклонники вовсю спрашивали телеведущую про её самочувствие. На что Кудрявцева лишь отвечала, что "понемногу приходит в себя".

Напомним, Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению лопнувшего импланта из груди и силикона из тканей.