Хиллари Клинтон стала ректором университета

Экс-госсекретарь США, а также бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в Белфасте. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Этот пост она будет занимать пять лет. При этом Клинтон станет первой в истории университета женщиной-ректором.

По словам председателя университетского сената Стивена Прентера, Клинтон станет защитником интересов Университета Квинс и "воодушевляющим примером для подражания" в университетском сообществе.

— Для меня огромная честь стать ректором Университета Квинс в Белфасте, места, к которому я очень привязана и с которым за долгие годы у меня сложились крепкие отношения. Университет пользуется популярностью на международном уровне благодаря своим исследованиям и влиянию, — сказала Клинтон во время благодарственной речи.

Примечательно, что ранее, в октябре 2018 года, американский политик получила от Университета Квинс почётную докторскую степень.