Улицы Комсомольска-на-Амуре залило кипятком в –20 °С — видео

Улицы Комсомольска-на-Амуре залило кипятком в –20 °С

В Комсомольске-на-Амуре произошла авария на магистральном водопроводе. Из-за прорыва горячей водой затопило тротуары и дороги на нескольких улицах. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

В городе уже поздний вечер и температура опустилась ниже –20 градусов. Люди не могут пройти по тротуарам, а машины с трудом проезжают затопленные участки и с трудом тормозят.