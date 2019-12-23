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#хабаровскийкрай#регионы#коммунальныеаварии

Улицы Комсомольска-на-Амуре залило кипятком в –20 °С — видео

сегодня в 11:58

Улицы Комсомольска-на-Амуре залило кипятком в –20 °С

В Комсомольске-на-Амуре произошла авария на магистральном водопроводе. Из-за прорыва горячей водой затопило тротуары и дороги на нескольких улицах. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

В городе уже поздний вечер и температура опустилась ниже –20 градусов. Люди не могут пройти по тротуарам, а машины с трудом проезжают затопленные участки и с трудом тормозят.

По предварительной информации, на место крупной коммунальной аварии прибыл глава города Александр Жорник.

Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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