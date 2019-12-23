Пранкеры от имени Тунберг напугали конгрессвумен экокатастрофой на острове Чунга-Чанга

Пранкеры Вован и Лексус позвонили члену конгресса США Максин Уотерс от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и рассказали об экологической катастрофе на острове Чунга-Чанга. Видео опубликовано в YouTube.

Беседуя с Уотерс, пранкеры заверили её, что у Греты якобы есть компромат на президента США Дональда Трампа. Они отметили, что эта информация может помочь демократам завершить процедуру импичмента. Также от имени девочки они убедили члена конгресса в том, что Тунберг после встречи с главой Белого дома снятся кошмары и она "не может есть и спать", когда видит его по телевизору.

Во время разговора "Грета" заявила, что сейчас она находится на митинге в Северной Каролине, где проходит акция в поддержку острова Чунга-Чанга. Со своей стороны Уотерс не только пообещала помочь острову, но и призналась, что она в восторге от того, что смогла поговорить с известной школьницей. По её мнению, девочка достойна Нобелевской премии.

В подписи к видео Вован и Лексус сообщили, что этот ролик стал первым в их новом шоу, которое получило название Stars Save the Earth. В рамках нового проекта они планируют обсуждать глобальные проблемы современного общества с политиками и звёздами "и вместе с ними искать способ спасти планету".

Ранее пранкеры загадочно заявили, что в 2020 году мир узнает "много новых подробностей" о шведской экоактивистке.