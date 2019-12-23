Петербургский студент объяснился за сомнительные видео в полицейской форме

Студент Санкт-Петербургского полицейского колледжа Руслан Ахмедов, записавший неоднозначные видео в TikTok, объяснил, зачем это сделал. По его словам, его ролики носят исключительно развлекательный характер.

Напомним, парень снял несколько роликов в форме, в которых показал, почему он хочет быть полицейским. При этом в Сети юмор не оценили — студенту даже стали поступать угрозы, а директору петербургского колледжа, где он учится, посыпались просьбы исключить парня.

Мама Руслана рассказала Лайфу, что он на хорошем счету в учебном заведении и сам очень серьёзно относится к учёбе.

— Переживает сейчас, понял, что не прав, что нельзя было так снимать в форме... Он такой сострадательный, таких сыновей ещё поискать надо! Не пьяница, наоборот, всё это осуждает. Да и компании эти, дискотеки. Ну он серьёзный, — рассказала Наталия.

По её словам, директор колледжа намерен бороться за ученика, хотя, скорее всего, ему грозит выговор.

— Директор негативно отнёсся, наверное, будет выговор. Сказал всё удалять и извинение записать. Сказал, что будет бороться за него (Руслана), потому что ученик хороший. Как директор говорит, вроде исключение ему не грозит, но всё равно звонят ему и просят, чтобы исключили из колледжа, — добавила мама студента.