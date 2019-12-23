"Дарить тепло и не осуждать". Полицейские показали россиянам, как сделать детей счастливыми — видео

Российские полицейские дали советы родителям, как сделать детей счастливыми

МВД России опубликовало милый социальный ролик, посвящённый важности внимания к детям. На кадрах инспекторы по делам несовершеннолетних из Московской области напомнили, что новогодние каникулы — время, когда у взрослых есть возможность подольше побыть с семьёй.

— Мы знаем не понаслышке, что детям часто не хватает внимания. Именно это приводит к сложным жизненным ситуациям, которых можно было бы избежать, — подчеркнула майор полиции, старший инспектор ПДН Светлана Дудкина.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отметили, что когда у ребёнка есть проблемы, их всегда надо озвучивать, разбирать и решать.

— Нехватка времени и усталость не значат, что мы не можем сделать своих детей счастливыми. Надо больше им уделять внимания и слушать их, — заметил майор полиции, начальник ПДН УМВД России по Наро-Фоминскому округу Александр Полянский.

Кроме того, инспекторы подчеркнули, что стоит уважать выбор ребёнка, позволять ему быть собой, принимать его таким, какой он есть. При этом важно подавать своим детям пример, а также поощрять их интересы и увлечения, позволять делать ошибки, а также "гордиться ими и никогда не осуждать".