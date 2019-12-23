"Ведьмак" по-русски. Омский хор призвал заплатить чеканной монетой — видео

Государственный Омский русский народный хор не остался равнодушным к популярной песне из сериала "Ведьмак" и записал свою версию хита. Видео опубликовали в соцсетях Омской филармонии.

— Друзья, вы точно слышали об этой теме "Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Мы с Омским хором сняли свою версию, — говорится в описании видео.

Пользователям YouTube кавер пришёлся по душе. Они отметили и профессионализм певцов, и качество исполнения песни.

Моё почтение и уважение хорам, которые не бояться петь что-то, кроме условной классики, которую мало кто уже слушает. Спасибо за отличный кавер. Yaroslav Khomiak

Жаль, что не вся песня. На текущий момент это лучший кавер на "Ютубе". BolT007BooNET

Нашлись и те, кому этот вариант песни понравился больше оригинала.

Это бомба. Омский народный хор поёт даже лучше, чем Лютик. Beautiful Day

Ранее исполнитель песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" в русском дубляже сериала Прохор Чеховской рассказал, почему не может выступать с композицией на корпоративах и других подобных мероприятиях.