СМИ: Президент Польши в знак протеста не поедет на форум памяти холокоста в Израиль

— Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на мероприятия в память о 75-й годовщине освобождения концлагеря Аущвиц-Биркенау, которые организуются институтом "Яд Вашем" в Иерусалиме, — рассказал источник издания.

По его данным, причина в том, что в Польше 27 января также пройдут памятные мероприятия. Кроме того, источник утверждает, что сложностью для Дуды станет присутствие на мероприятиях российского лидера Владимира Путина. Также среди "пунктов против" — участие главы МИД Израиля в подготовке форума.