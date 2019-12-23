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#польша#израиль#вмире

СМИ: Президент Польши в знак протеста не поедет на форум памяти холокоста в Израиль

Пятый Всемирный форум памяти холокоста состоится 23 января в Иерусалиме, на него приглашены около 30 лидеров стран мира, в том числе и президент России Владимир Путин.

сегодня в 13:44
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Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI

Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на Всемирный форум памяти холокоста в Израиль, утверждает польская Gazeta Wyborcza.

— Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на мероприятия в память о 75-й годовщине освобождения концлагеря Аущвиц-Биркенау, которые организуются институтом "Яд Вашем" в Иерусалиме, — рассказал источник издания.

По его данным, причина в том, что в Польше 27 января также пройдут памятные мероприятия. Кроме того, источник утверждает, что сложностью для Дуды станет присутствие на мероприятиях российского лидера Владимира Путина. Также среди "пунктов против" — участие главы МИД Израиля в подготовке форума.

Кац ранее заявлял, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери".

Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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