Белоруссия приостановила экспорт нефти из России

Белорусский государственный промышленный концерн "Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу концерна.

— Мы подтверждаем временную приостановку с 1 января поставок на экспорт всех видов нефтепродуктов, — сказал представитель "Белнефтехима".

Напомним, ранее представители концерна "Белнефтехим" сообщили, что Россия приостановила поставки нефти в республику. Два нефтеперерабатывающих завода продолжают работать, однако загрузку уменьшили до минимального уровня. В "Транснефти" дали этому объяснение.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил задействовать альтернативные источники поставок нефти.