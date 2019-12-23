Момент ликвидации вооружённого мужчины в пригороде Парижа попал на видео

Видео © Twitter /La Plume Libre

В Сети появилось видео с моментом ликвидации мужчины, напавшего с ножом на прохожих в парке одного из пригородов Парижа.

Как уточняет телеканал BFMTV, о разгуливающем по парку босоногом мужчине, вооружённом ножом, в полицию сообщил один из прохожих.

К моменту прибытия правоохранителей тот успел ранить по меньшей мере трёх человек, позже один из них скончался. Ещё двое потерпевших находятся в тяжёлом состоянии.

Позже полицейским удалось ликвидировать неизвестного. Худшие опасения не подтвердились — на его теле взрывчатки не оказалось.

Напомним, инцидент произошёл днём 3 января в парижском пригороде Вильжюиф — вооружённый ножом неизвестный ранил трёх человек в парке.