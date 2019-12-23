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#украина#леонидкравчук#вмире

Экс-президент рассказал о существовании трёх разных Украин

Леонид Кравчук считает, что Незалежная не может объединиться из-за того, что интересы разных регионов расходятся.

сегодня в 16:38
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Фото © pixabay

Бывший президент Незалежной Леонид Кравчук считает, что единой Украины нет — она разделена на три части, а сами украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом он поспорил с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK.

Мы страна разных интересов. Украина имеет три маленькие Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память, — считает Кравчук.

Его оппонент Надежда Савченко придерживается другого мнения: по её словам, "ДНК крови" у украинцев одинаковая, и у народа в разных частях страны "всё равно есть очень много общего, вопрос только, на сколько процентов".

Кравчук же ответил, что украинцы не могут "найти в себе ДНК", поэтому говорят об отличии друг от друга. Он также заявил Савченко, что противоречия между депутатами Рады, представляющими разные регионы, как раз это подтверждают.

Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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