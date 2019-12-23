Малышка из детдома стала моделью и решила отдавать заработанное сиротам. Репортаж Лайфа

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Бывшая воспитанница кемеровского детдома Зоя Кукушкина нашла новых родителей, переехала в Татарстан и стала моделью. Заработанные деньги она направляет на помощь другим сиротам. Лайф пообщался с приёмной семьёй девочки и узнал, как ей удаётся помогать другим в столь юном возрасте.

На заработанные Зоей средства сняли уже 250 видеоанкет для сирот из детских домов по всей России. Восьмилетняя девочка верит, что это поможет им найти свою семью. К настоящему моменту она направила на благотворительность больше 600 тысяч рублей. Труды постепенно дают плоды — уже 40 детей встретили Новый год в приёмных семьях.

Маленький посол благотворительного фонда "Измени одну жизнь" призналась Лайфу, что когда-то ей казалось, что её никто не удочерит. Из-за серьёзных проблем со здоровьем она очень долго ждала свою семью. Зоя хорошо помнит, каково это — жить в детском доме.

— Детский дом — настоящая клетка для ребёнка. Нельзя поиграть. Ты там один, без друзей. Деткам не нравится быть одним, без родителей, — рассказала она.

Девочка призналась, что к Деду Морозу у неё лишь одна просьба: чтобы все сироты нашли новый дом.

Ранее Лайф сообщал, что российские чиновники последовали примеру президента РФ Владимира Путина и в преддверии заседания Госсовета поучаствовали в акции "Ёлка желаний", выбрав несколько новогодних просьб детей, которые им предстоит исполнить. К настоящему моменту новогодние подарки уже получили дети из Кировской области, а глава Ингушетии поздравил с Новым годом девочку, потерявшую руку после истязаний тёти.