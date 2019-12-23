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#погода#синоптики#москва

Сюрпризы не кончаются. Аномальная погода ждёт россиян и в январе

Весь месяц в центре Восточно-Европейской равнины будет ветреная погода с температурой выше климатической нормы.

вчера в 17:14

Январь для ряда российских регионов обещает быть аномально тёплым. В частности, на 5–8 градусов будет повышена температура воздуха в центральной части страны. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Однако синоптики предупреждают, что погодные условия будут переменчивыми. Оттепель будет сменяться непродолжительным похолоданием и понижением температуры до –5...–10 градусов.

В рождественские праздники погоду в столице обусловит далёкий скандинавский циклон, — говорится в сообщении.

В Москве и области в сочельник ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. Накануне Рождества пройдёт небольшой снег, в результате чего высота снежного покрова составит около 5–7 сантиметров.

Температура воздуха в рождественскую ночь составит –6...–9 градусов, а днём 7 января будет –4...–6.

Анна Сокова

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