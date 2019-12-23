Устюгов пришёл вторым в масс-старте на "Тур де ски", Большунов — третьим

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Российский лыжник Сергей Устюгов уступил норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо 0,7 секунды и стал вторым в масс-старте классическим стилем на 15 километров в рамках многодневной гонки "Тур де ски". Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок РФ.
Третье место завоевал россиянин Александр Большунов.
Напомним, гонка "Тур де ски" проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Ранее Лайф писал, что Устюгов стал победителем индивидуальной гонки на этапе лыжной многодневки "Тур де ски" в итальянском Тоблахе.