Опубликована декларация о доходах Зеленского

Украинское агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию о доходах президента страны Владимира Зеленского.

Согласно этим данным, 27 декабря глава государства получил роялти в размере 4,8 млн гривен ($205,9 тысячи) от "Квартала-95" и 104 тысячи гривен ($4,3 тысячи) за пользование торговой маркой.

При этом недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и других активов у семьи украинского лидера нет — по крайней мере, об этом свидетельствует декларация.

Студия "Квартал-95" производит шоу, фильмы и занимается концертной деятельностью. Зеленский является одним из её основателей, при этом после избрания на пост президента Украины он вышел из бизнеса.