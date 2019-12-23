Около ста человек час провисели на подъёмнике горнолыжного курорта в Финляндии

Около ста человек оказались в ловушке на горнолыжном курорте Саариселькя на севере Финляндии из-за остановившегося горнолыжного подъёмника. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошёл около трёх часов дня по местному времени (около 16:00 по мск). По словам генерального директора курорта Юхи Тахванаинена, причиной остановки подъёмника стали неполадки в ведущем колесе.

— Однако мы смогли медленно переместить подъёмник задом наперёд и таким образом эвакуировать оттуда людей, — сказал он.

На это мероприятие у спасателей ушло около часа. В результате происшествия никто не пострадал.

Саариселькя — популярный туристический центр и горнолыжный курорт, который расположен в Лапландии рядом с национальным парком Урхо Кекконена. Ежегодно там прокладывается около 250 километров трасс, из-за чего место привлекает большой поток любителей активного отдыха.