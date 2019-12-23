Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite

Компания Samsung представила субфлагманы Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite. Устройства станут доступны к покупке в середине января, точная дата будет известна позже.

Samsung Galaxy S10 Lite

Смартфон получил AMOLED-экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+.

Основная камера тройная, разрешение — 48+12+5 Мпикс. Фронтальная камера одинарная, разрешение — 32 Мпикс. Под переднюю камеру предусмотрен вырез в экране в форме точки.

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Объём оперативной памяти — 6 или 8 Гбайт, объём накопителя — 128 Гбайт. Ёмкость аккумулятора — 4500 мАч. Операционная система — Android 10 с оболочкой One UI.

Смартфон будет доступен в трёх цветах корпуса: чёрном, синем и белом. Минимальная цена устройства — 44 990 рублей.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Фото © Samsung

Эта модель также оснащена AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+.

Основная камера тоже тройная. Разрешение — 12+12+12 Мпикс, фронтальная камера одинарная, разрешение — 32 Мпикс. Вырез аналогичным образом размещён в экране в форме точки.

Устройство работает на процессоре Exynos 9810. Ёмкость оперативной памяти — 6 или 8 Гбайт, ёмкость накопителя — 128 Гбайт. Объём аккумулятора — 4500 мАч. Операционная система — Android 10 с оболочкой One UI.

Особенность Galaxy Note 10 Lite — стилус S Pen. С его помощью можно управлять смартфоном, среди команд спуск затвора камеры и перелистывание слайдов. Доступно удалённое управление смартфоном с помощью технологии Air Command.

Смартфон будет доступен в трёх окрасках: чёрной, красной и белой. Минимальная цена телефона — 39 990 рублей.