"Это не мои". Чиновник при задержании бросил в сугроб взятку в 100 тысяч рублей

Видео задержания Фёдора Гардта © Главное управление МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае чиновник при задержании выбросил взятку в размере примерно 100 тысяч рублей в снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

— При задержании мужчина скинул в снег денежные средства в сумме около 100 тысяч рублей, переданные ему посредником, в качестве взятки за обеспечение победы в государственном контракте по ремонту крыши районного Дома культуры п. Козулька, — указано в сообщении.

Речь идёт о главе Козульского района Фёдоре Гардте. Сотрудники Управления экономической безопасности отмечают, что это, возможно, был не первый раз, когда чиновник брал взятку. Есть основания полагать, что это происходило неоднократно в 2018 и 2019 годах, а посредником выступал некий неработающий гражданин 1963 года рождения.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве", которые предусматривают лишение свободы на сроки 12 и 10 лет соответственно. По решению суда должностное лицо арестовано, а взяткодатель находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Приморье осудили за взятку бывшего главу компании, строившей дома для военных. Он получил от коммерческого директора другой фирмы два миллиона рублей — частью взятки в девять миллионов.