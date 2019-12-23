Сегодня можно увидеть первый звездопад 2020 года

Этой ночью можно увидеть первый в 2020 году звездопад — метеорный поток Квадрантиды. В столичном регионе этому будет способствовать прояснение погоды. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

— Сегодня, вполне возможно, кто-то и увидит, потому что предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области, — приводит его слова РИАМО.

Ожидается, что "звёзды" будут падать с частотой до 120 в час, то есть до двух в минуту. Их источник будет находиться на небе в районе созвездия Волопас. Это в районе северо-восточного горизонта неба. Лучше всего метеорный поток будет виден после полуночи.

Квадрантидами метеорный поток назвали в честь созвездия Стенного Квадранта, которое в современной астрономии не используется.

Ранее российские астрономы обнаружили опасного "двойника" челябинского метеорита. Он периодически сближается с нашей планетой.