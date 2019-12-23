Глава Туркменистана сел за диджейский пульт и устроил дискотеку для чиновников

Эпизод из выступления президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Видео © MUKAM

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил перед своим народом в новой роли. Если играл на музыкальных инструментах и пел свои песни он и прежде, то теперь ещё и занял место за диджейским пультом. Приглашённым чиновникам выступление, похоже, пришлось по вкусу: они улыбались, аплодировали и читали хвалебные вирши в честь своего Аркадага ("покровителя").

30 декабря в столичном центре "Мизан" было не только весело и радостно от песен главы государства, но и познавательно: президент зачитал небольшую лекцию про разнообразие музыкальных инструментов. Концерт показали по центральному телевидению. В празднике приняли участие члены правительства, парламентарии, деятели культуры, приглашённые знаменитости.

На концерте были замечены государственные чиновники, в том числе вице-премьер Чары Гылыджов, спикер парламента Гульшат Маммедова и другие, а также телевизионные комики Тикги, Шемка, Потдыш. Они подпевали своему Покровителю, пускались в пляс и паузы между песнями заполняли бурными овациями.

В репертуар президента вошли рэп про жеребёнка и несколько песен под авторством самого Бердымухамедова, также он аккомпанировал другим артистам народной эстрады.

Это не первое яркое выступление Гурбангулы Бердымухамедова. 24 декабря он поздравил соотечественников с наступающим Новым годом песней, для которой он написал текст на трёх языках, а его внук Керимгулы сочинил музыку. Весной этот же дуэт исполнил песню, посвящённую рождению ахалтекинского жеребёнка по кличке Ровач.