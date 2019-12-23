Публичная пощёчина Ирану? Зачем США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке

3 января 2020 года Министерство обороны США выступило с официальным заявлением, что поздно ночью по приказу президента США Дональда Трампа размещённое в Ираке Объединённое командование специальных операций США (USSOCOM) ликвидировало командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани. Вместе с ним были убиты ещё 10 человек, включая заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-хашд аш-шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, а также Мухаммада аль-Джабири, отвечавшего в ополчении за внешние связи. Все они прибыли ночью в иракскую столицу на военном самолёте из Сирии. На выезде из аэропорта они были атакованы американскими беспилотниками MQ-9, которые выпустили ракеты по двум автомобилям. В одной из этих машин и находился Сулеймани.

Американское Министерство обороны тут же назвало этот удар оборонительным, так как он якобы преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Конкретным поводом для атаки стали массовые акции у американского посольства в Багдаде, проходившие с 31 декабря по 1 января. Ответственность за них президент Трамп возложил лично на генерала Сулеймани. В свою очередь, собравшиеся у посольства протестовали против удара ВВС США по лагерю шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налёта погибло 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения.

Это убийство иранского военного лидера стало главной новостью дня и тут же отразилось на цене нефти, скакнувшей сразу вверх. Высказались об этой атаке и лидеры других стран.

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада", — указывается в заявлении Кремля.

Уточняется, что главы двух государств констатировали, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе.

В самом Иране верховный лидер страны Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани: "Жёсткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников".

Понятно, что такая демонстративная ликвидация действующего иранского генерала, к тому же командующего элитным спецназом, почти сразу породила целую волну комментариев военных экспертов и аналитиков. И главная тема обсуждения — спровоцирует ли это убийство Иран на какой-либо силовой ответ? Не приведёт ли всё это к новой войне на Ближнем Востоке?

Очевидно, что это демонстративная пощёчина Ирану, которому и так, собственно, терять нечего — он снова под санкциями и изолирован везде, куда США могут дотянуться своей политической и экономической мощью. И никак не ответить на такой акт агрессии — значит серьёзно подорвать внутреннюю стабильность иранской политической системы, у которой и так много внутренних врагов. Молча проглотить это унижение — показать свою слабость. Но и ответить в лоб — силой на силу — слишком рискованно. Вполне вероятно, что сейчас, в преддверии выборов, Трампу очень нужны лавры экзекутора "империи зла" — Ирана. И, несмотря на нанесённый по престижу удар, иранскому руководству совершенно не хочется развязывать войну с самой сильной страной мира, в которой невозможно победить. Иран, конечно, может перекрыть Ормузский пролив и на какое-то время сделать его непригодным для мореплавания, но это не сильно ударит по США, которые за последние два десятилетия существенно нарастили внутреннюю добычу нефти и уже не так зависимы от поставок с Ближнего Востока. В лучшем случае Иран сможет дотянуться до американских баз, развёрнутых в этом регионе, или нанести удар по главному союзнику США в регионе — по Израилю, но и тут достигнутый эффект никак не скомпенсирует ответный удар по Ирану, который, скорее всего, превратится в длительную воздушную войну на истощение — против иранской промышленной, военной и социальной инфраструктур. И в этой войне даже закалённый в боях КСИР едва ли сможет сыграть серьёзную роль.

Напомним, Корпус стражей исламской революции — иранское военно-политическое элитное соединение, объединяющее функции армии, полиции, жандармерии и органов госбезопасности. Согласно Конституции Исламской Республики Иран, основной задачей КСИР является "охрана исламской революции и её завоеваний". Официально корпус является частью вооружённых сил Ирана. Подчиняется напрямую духовному лидеру ИРИ аятолле Али Хаменеи. С 2007 года корпус возглавляет Мохаммад-Али Джаафари.

Боевым крещением КСИР стала ирано-иракская война (1980–1988), где части КСИР показали себя наиболее боеспособными и фанатично преданными духовно-политическому руководству Ирана. С 2011 года формирования КСИР участвуют в войне в Сирии на стороне правительственных сил.

При этом 8 апреля 2019 года Вашингтон признал КСИР террористической организацией (впервые в истории США объявили террористической организацией регулярные вооружённые формирования иностранного государства).

Корпус стражей исламской революции подразделяется на сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы. Они были созданы в соответствии с указом аятоллы Хомейни в сентябре 1985 года. Впоследствии в ведение ВВС КСИР перешли ракетные войска Ирана.

Точных данных о численности КСИР нет, по оценкам, это от 100 до 125 тысяч человек.

Самым элитным и подготовленным подразделением КСИР являются силы специального назначения "Аль-Кудс" ("Силы Иерусалима"). Основные их функции — военная разведка, проведение специальных операций за пределами страны, поддержание контактов с шиитскими партиями, движениями и вооружёнными формированиями в других странах. Силы "Аль-Кудс" были созданы в 1980 году. Первым командиром "Кудса" был бывший глава разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции генерал Ахмад Вахиди. Точных данных о численности персидского "спецназа" также нет, по данным израильской разведки, она составляет около 15 тысяч бойцов.

Кроме того, в состав КСИР входят силы народного ополчения "Басидж" — полувоенной организации добровольцев, фактически народной милиции, члены которой осуществляют надзор за соблюдением законов и религиозных норм. "Басидж" регулярно участвует в подавлении выступлений оппозиции.

Несмотря на многочисленность и отличную подготовку, иранский КСИР не обладает военно-техническими возможностями вести длительную противовоздушную войну с США.

При этом почти сразу после новости о гибели генерала Сулеймани возникла версия, что он мог быть ликвидирован с подачи и в интересах иранской светской оппозиции, которая стремится ослабить режим аятолл и отодвинуть духовенство от управления государством. Погибший генерал был одной из ключевых фигур в КСИР и верной силовой опорой аятоллы Али Хаменеи. Демонстративное его уничтожение на территории Ирака — это серьёзный удар по Хаменеи. Версия эта базируется на логичном предположении, что кто-то должен был "сдать" американцам маршруты передвижения и графики генерала. Сделала ли это американская агентура в Ираке? Или это были иранцы?..

Так есть ли у Ирана варианты равнозначно ответить на удар американцев? Как ни странно, есть! И один из них, эффектный и эффективный ответ, это выход Ирана из всех договорённостей по заморозке ядерной программы (США уже давно вышли!), запуск центрифуг и создание собственного ядерного оружия с последующим его подземным испытанием. И вот тогда уже США придётся или утираться, или отвечать…

СПРАВКА

Генерал-майор Касем Сулеймани родился в 1957 году в бедной крестьянской семье. В ряды КСИР вступил сразу после исламской революции. Во время ирано-иракской войны служил в разведке КСИР, отвечал за контакты с иракскими курдами и шиитскими организациями, недовольными режимом Саддама Хусейна и проводившими диверсионные операции внутри Ирака. В 1988 году окончил войну командиром 41-й пехотной дивизии "Тараллах".

В 1990-е годы командовал силами КСИР в юго-восточной провинции Керман на границе с Афганистаном, где смог наладить успешную борьбу с наркоторговлей.

В 2000 году он возглавил "Аль-Кудс".

С 2011-го Сулеймани координировал боевые операции шиитских отрядов "Хезболла", подразделений КСИР и сил сирийской армии против отрядов джихадистов в Сирии.