Производитель Sukhoi Superjet 100 потребовал от авиакомпании почти миллиард рублей

Компания "Гражданские самолёты Сухого", которая производит самолёты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), подала иск в Арбитражный суд Москвы в адрес иркутской авиакомпании "Ираэро". Как сообщает агентство "Прайм", согласно информации из картотеки дел, с неё производитель требует более 941 миллиона рублей.

Пока иск в производство не принят. Он был подан в суд 30 декабря. Основания для подачи иска пока не ясны.

Отмечается, что у "Ираэро" по состоянию на май прошлого года было десять самолётов Sukhoi Superjet 100, что составляло треть от его парка. Авиакомпания еженедельно выполняет более сотни рейсов.

Ранее сообщалось, что поставки лайнеров SSJ 100 могут дойти до минимума с 2012 года.