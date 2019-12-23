Шварценеггер усомнился, что есть кто-то круче, чем он с Клинтом Иствудом

Бывший губернатор Калифорнии и по совместительству актёр с мировой известностью Арнольд Шварценеггер поделился совместным фото на горнолыжном курорте с другим всемирно известным кинодеятелем — Клинтом Иствудом.

В своей публикации Железный Арни поинтересовался у пользователей, смогут ли они "назвать более культовый дуэт", а он пока подождёт. Подписчики, последовав предложению кумира, в долгу не остались и устроили многостраничный обмен мнениями.

Два гиганта киноиндустрии. Я люблю вас и сердечно благодарю за все потрясающие моменты, которые вы дарили в течение многих лет. sidney.bitton Пользователь соцсети

В обсуждении вспомнили Джо и Джерри из комедии "В джазе только девушки", дуэт Леннона и Маккартни, Т-800 (робот из серии фильмов "Терминатор", которого играл Арнольд Шварценеггер) и юного Джона Коннора, Власа и Еника из "Улицы Сезам", но некоторые пользователи обратились и к более современным повесткам.

Ранее стало известно, что американка решилась на пластическую операцию, вдохновившись персонажем из фильма "Вспомнить всё", в котором играл Арнольд Шварценеггер. Она заплатила более семи тысяч долларов, чтобы пришить себе третью грудь.