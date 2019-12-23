Российские "небесные ангелы" упали с 10-метровой высоты в цирке Амстердама

В театре "Карре" в Амстердаме два российских акробата упали с десятиметровой высоты прямо во время циркового представления. Об этом сообщает нидерландское информагентство ANP.
Женщина и мужчина сорвались одновременно, причём он упал на неё. Пара выполняла номер под названием "Небесные ангелы". Его особенность — отсутствие страховочной сетки. На видео ниже один из примеров их выступления.
В цирке рассказали, что, когда случилось ЧП, представление остановили, зрителей вывели. Артистов сразу отправили в больницу. Они были в сознании, но травмы получили серьёзные. Причины ЧП ещё выясняются.
Producent Wereldkerstcircus: 'Acrobaten waren godzijdank beiden aanspreekbaar'https://t.co/WM9M9LjYtl pic.twitter.com/ZWkjudsBmH— AT5 (@AT5) January 3, 2020
А ранее два подобных инцидента один за другим произошли в России. Сначала упал акробат в Тольятти, затем — во Владивостоке.