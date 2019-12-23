Российские "небесные ангелы" упали с 10-метровой высоты в цирке Амстердама

В театре "Карре" в Амстердаме два российских акробата упали с десятиметровой высоты прямо во время циркового представления. Об этом сообщает нидерландское информагентство ANP.

Женщина и мужчина сорвались одновременно, причём он упал на неё. Пара выполняла номер под названием "Небесные ангелы". Его особенность — отсутствие страховочной сетки. На видео ниже один из примеров их выступления.

В цирке рассказали, что, когда случилось ЧП, представление остановили, зрителей вывели. Артистов сразу отправили в больницу. Они были в сознании, но травмы получили серьёзные. Причины ЧП ещё выясняются.

А ранее два подобных инцидента один за другим произошли в России. Сначала упал акробат в Тольятти, затем — во Владивостоке.