В Киеве увидели превращение Зеленского в одного из самых влиятельных людей мира

Глава пресс-службы президента Украины Юлия Мендель заявила, что глава государства Владимир Зеленский превращается в "одного из самых влиятельных людей в мире". Такими мыслями она поделилась в "Фейсбуке".

Среди заслуг пресс-службы лидера страны она назвала появление "первого профайла (личной страницы. — Прим. ред.) президента" в журнале The New Yorker и выпуск издания Times с фотографией Зеленского на обложке.

— Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать ещё больше приятных новостей в 2020 году, — заключила пресс-секретарь.

Также она назвала главные задачи: изменить имидж Украины на мировой арене и напомнить гражданам страны, что у них есть основания чувствовать себя победителями.

Напомним, что в работе пресс-службы украинского президента уже несколько раз случались казусы. В частности, Юлия Мендель сфотографировала себя в красивом платье и опубликовала снимок. Она заявила, что наряд предназначен для латвийской командировки. Вот только лидер Украины на тот момент находился в Литве. В июле произошла похожая ситуация. Тогда Торонто назвали столицей Канады.