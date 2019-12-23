НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
#украина#взрывы

В сельском клубе на Украине прогремел взрыв, ранены восемь детей

По предварительным данным, это случилось из-за утечки газа, который проводили в смежное здание.

сегодня в 00:19
Post cover

Фото © ГЧС Украины

Накануне вечером в Тернопольской области Украины прогремел взрыв в клубе села Угринов. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, это случилось, когда дети репетировали рождественское выступление.

Фото © ГЧС Украины

После взрыва начался пожар. Восемь детей получили ожоги и были госпитализированы.

Предварительная версия случившегося — хлопок бытового газа. В соседнем здании в тот день работали газовики. Специалисты разбираются в деталях.

А в Казани ранее влетевший в окно фейерверк сжёг квартиру пенсионерки.

Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...