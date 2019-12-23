В сельском клубе на Украине прогремел взрыв, ранены восемь детей

Накануне вечером в Тернопольской области Украины прогремел взрыв в клубе села Угринов. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, это случилось, когда дети репетировали рождественское выступление.

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После взрыва начался пожар. Восемь детей получили ожоги и были госпитализированы.

Предварительная версия случившегося — хлопок бытового газа. В соседнем здании в тот день работали газовики. Специалисты разбираются в деталях.

А в Казани ранее влетевший в окно фейерверк сжёг квартиру пенсионерки.