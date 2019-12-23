Журналист рассказал, как Трамп отчитал генерала за пропущенный звонок Путина

Президент США Дональд Трамп в 2017 году разозлился на главу разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и работников Белого дома, когда узнал, что ему не сообщили о звонке президента РФ Владимира Путина. Как сообщает Business Insider, это в своей новой книге "Трамп и его генералы: цена хаоса" раскрыл журналист, писатель Питер Берген.

Источники ему рассказали, что случилось это 27 января 2017 года. Во время встречи в Белом доме премьер Великобритании Тереза Мэй спросила Трампа, не звонил ли ему Путин. Тот отрицательно покачал головой. После этого Майкл Флинн тихо сказал Трампу, что Путин на самом деле звонил несколько дней назад, но президенту об этом решили не докладывать.

— Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не передал? О чём ты думал? — приводит журналист слова возмущённого Трампа.

После этого президент обрушился с критикой на генерала и работников Белого дома. Флинн объяснил своё решение тем, что тогда было слишком много звонков. В ответ на это Трамп напомнил, что Путин — "единственный человек на земле, который может уничтожить США".

Кстати, последний телефонный разговор двух лидеров состоялся совсем недавно. Владимир Путин благодарил Дональда Трампа за данные разведки, которые позволили предотвратить в России теракт.